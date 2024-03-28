شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جنيه الذهب اليوم الخميس فى مصر يسجل 24800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24800 جنيه، تزامنا مع ارتفاع لسعر الذهب العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم قبل صدور بيانات هامة.

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم وسجل الذهب 3100 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3543 جنيها.عيار 21 يسجل 3100 جنيه.عيار 18 يسجل 2657 جنيها.عيار 14 يسجل 2067 جنيها.الجنيه الذهب 24800 جنيه.

عودة صعود الذهب

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم قبل صدور بيانات هامة.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوع عند 2213 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2194 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.7% حيث ارتفع الذهب خلال كل جلسات هذا الأسبوع ليسجل ارتفاع أسبوعي حتى الآن بنسبة 2% ومنذ بداية شهر مارس ارتفع بنسبة 8%، وفق تحليل فني لجولد بيليون.

يجد الذهب الدعم حالياً حتى تستقر أسعاره عند هذه المستويات من رغبة البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وهو ما ظهر من إبقاء أعضاء البنك على توقعات ديسمبر الماضي بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2222 دولار للأونصة.

بالإضافة إلى هذا هناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة في الأسواق بشأن الحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.