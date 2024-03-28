شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «شمس» 511% إلى 44.2 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة المشروعات السياحية (شمس)، بنسبة 511% إلى 44.196 مليون ريال، في عام 2023، مقابل 7.232 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى: احتساب مخصص هبوط قيمة الأصول الثابتة الدفترية بمبلغ 38.8 مليون ريال والمتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيا على نتائج الشركة مستقبلا بانخفاض المصاريف التشغيلية وخاصة بند الإهلاك.

علما بأن الخسائر المعلنة هي خسائر دفترية ولا يوجد انخفاض في النقد المتوفر لدى الشركة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة مخصص الزكاة لنفس السنة، علما بأن الإيرادات غير التشغيلية ارتفعت لتبلغ 29 مليون ريال مقارنة بمبلغ 597,222 ريال.