شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسواق المزرعة» إلى 21.79 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود أسباب انخفاض الربح إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 21.8 مليون ريال وارتفاع المصاريف التمويلية للقروض للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 12 مليون ريال نتيجة لزيادة أسعار الإقراض، على الرغم من زيادة إجمالي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 30.7 مليون ريال.

وبلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام الحالي بمبلغ 65.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 57.2 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بنسبة 4.5% مسجلة 21.792 مليون ريال، في 2023، مقابل 22.826 مليون ريال في 2022.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود أسباب انخفاض الربح إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 21.8 مليون ريال وارتفاع المصاريف التمويلية للقروض للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 12 مليون ريال نتيجة لزيادة أسعار الإقراض، على الرغم من زيادة إجمالي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 30.7 مليون ريال.وبلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام الحالي بمبلغ 65.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 57.2 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام السابق.