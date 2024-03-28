شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الزامل للصناعة» 67% إلى 297.8 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة الزامل للاستثمار الصناعي بنسبة 67.3% في 2023، مسجلة 297.843 مليون ريال، مقابل 178.069 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ بلغت المخصصات غير النقدية المتعلقة بالخسارة الائتمانية المتوقعة على أصول العقود والذمم المدينة التجارية لهذا العام 157.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 72.3 مليون ريال في العام السابق، أي زيادة قدرها 84.8 مليون ريال .

وبلغت تكاليف التمويل لهذا العام 187.7 مليون ريال مقابل 109.6 مليون ريال في العام السابق، أي زيادة قدرها 78.1 مليون ريال، فيما بلغ مخصص الضريبة والزكاة 45.9 مليون ريال بالمقارنة مع 28.7 مليون ريال في العام السابق، أي زيادة قدرها 17.2 مليون ريال.

ونوهت باحتساب الأثر المالي بمبلغ 171 مليون ريال فيما يتعلق بالتكاليف المباشرة الناجمة عن حريق في إحدى الشركات التابعة كخسارة تشغيل وتم احتساب المبالغ المستردة من التأمين فيما يتعلق بها كإيرادات أخرى.

وقالت إن على الرغم من المذكور آنفاً فإن تأثير الخسائر تم تعويضه جزئيًا إذ أدى ارتفاع المبيعات إلى تحسن في إجمالي الربح في قطاعي الحديد والعوازل، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الزميلة بمقدار 21.3 مليون ريال.

ونوهت بارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 30.9 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح من بيع أصول من العمليات المتوقفة 43.1 مليون ريال.