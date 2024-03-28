شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 28-3-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 42 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.59%، والعرب على 10.62%، واستحوذت المؤسسات على 35.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 258.5 مليون جنيه، 275.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 425.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 7170 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 37.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.33%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 20.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 31.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.063 دولار بنسبة تراجع بلغت 10%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 32.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.43%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 11.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 7.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%.