أبرزها ماركة "توريس".. انخفاض جديد بقيمة 500 ألف جنيه في أسعار السيارات

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار السيارات بمختلف ماركاتها انخفاضا كبيرا وصل إلي 500 ألف جنيه بسوق السيارات المصري، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تم الكشف عن تخفيض رسمى آخر في نفس الشهر لأسعار بعض الماركات الكورية، وجاء أبرزها ماركة "توريس" وماركة "تيفولى" الكورية من وكيلها المحلى فى مصر بقيمة تصل إلى 450 ألف جنيه مصرى حتي الآن.

وتأتى هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات الدولة المصرية والقرارات الاقتصادية التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف، ويبدأ البيع بالأسعار المخفضة بدءا من الشهر الحالي مارس 2024 بمختلف الفروع علي مستوي الجمهورية.