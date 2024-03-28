شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم.وخسر رأس المال السوقي نحو 42 مليار جنيه ليصل إلى 1.859 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليبلغ 27559 نقطة.كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.8% مسجلاً 6399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.96% لينهى التعاملات عند مستوى 9079 نقطة.