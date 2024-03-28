شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، عن تلقيه طلب قيد أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" السوق الرئيسي، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده 191.4 مليون جنيه بعدد أسهم 191.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، وذلك تنفيذًا لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.59%، والعرب على 10.62%، واستحوذت المؤسسات على 35.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 258.5 مليون جنيه، 275.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 425.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 7170 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.



