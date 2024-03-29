أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لقول بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2047 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2631 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3070 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2212 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 0.77%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.