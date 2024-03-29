شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني أمس الخميس ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2624 دولار أمريكي، بزيادة 0.06%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1701 يورو بزيادة 0.28%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أمس على ارتفاع بنسبة 0.26%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 20.64 نقطة، ليصل إلى 7952.62 نقطة.