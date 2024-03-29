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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني أمس الخميس ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2624 دولار أمريكي، بزيادة 0.06%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1701 يورو بزيادة 0.28%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أمس على ارتفاع بنسبة 0.26%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 20.64 نقطة، ليصل إلى 7952.62 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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