صعود الدولار وتراجع اليورو أمام الروبل الروسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند بدء تداولات بورصة موسكو اليوم إلى مستوى 92.6049 روبل، بزيادة قدرها 10.49 كوبيكات مقارنة بقيمته عند نهاية آخر جلسة.

وبدوره، انخفض متوسط سعر صرف اليورو بواقع 15.43 كوبيكا، مقارنة بقيمته في الجلسة الأخيرة، ليسجل 99.8342 روبلا.

وفي المقابل، بقى متوسط سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل من دون تغيير عند مستوى 12.714 روبلا.