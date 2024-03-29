شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024.. 3110 جنيهات للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات، اليوم الجمعة 29 مارس 2024، وسجل الذهب 3110 جنيها للجرام من عيار 21- وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر- وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.

عيار 21 يسجل 3110 جنيه.

عيار 18 يسجل 2665 جنيها.

عيار 14 يسجل 2073 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيه.

الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات أمس الخميس، وذلك قبل أن يتوقف التداول على السلع في الأسواق المالية العالمية بسبب عطلة في الأسواق اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من صدور بيانات التضخم الهامة عن الولايات المتحدة اليوم.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2236 دولار للأونصة بعد أن ارتفع السعر أمس بنسبة 1.7%، وافتتح جلسة الأمس عند 2194 دولار للأونصة وأغلق التداولات عند المستوى 2233 دولار للأونصة.

مع هذا المستوى التاريخي يكون الذهب قد ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 3.1% ويكون قد سجل أعلى ارتفاع شهري منذ يوليو 2020 خلال تداولات شهر مارس بنسبة 9.2% وخلال الربع الأول بأكمله ارتفع الذهب بنسبة 8.3%.

السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يوم أمس هو تزايد الاقبال على الذهب كملاذ آمن قبل بدء الأسواق لعطلة نهاية أسبوع طويلة قد يحدث خلالها العديد من التطورات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما دفع المحافظ المالية إلى شراء الذهب قبل بداية هذه العطلة ليدفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية، وفق جولد بيليون.



اليوم تتوقف أسواق السلع العالمية بسبب العطلة وبالرغم من هذا تصدر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤشر المفضل للتضخم لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بارتفاع المؤشر الجوهري الذي يستثنى التضخم بنسبة 0.4% من القراءة السابقة 0.3%، بينما المؤشر الجوهري السنوي متوقع له التراجع إلى 2.7% من القراءة السابقة 2.8%.

بالإضافة إلى هذا يتحدث اليوم رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وتنتظر الأسواق أية تلميحات بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة، ولكن قد يكون التأثير على الأسواق شبه معدوم اليوم على أن يبدأ التأثير مع بداية تداولات الأسبوع المقبل.

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يوم أمس جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع أمام سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع لتستقر تداولات مؤشر الدولار الأمريكي فوق المستوى 104.00.

الذهب يجد دعم قوي من استمرار المخاوف الجيوسياسية المستمرة في النمو والمتوقع أن تستمر حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى هذا إذا بدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة في يونيو القادم كما تشير توقعات الأسواق بنسبة احتمال 60% فسوف تنخفض عائدات السندات، مما يجعل الذهب ملاذ آمن أكثر جاذبية.