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سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 29-3-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.31 جنيه للشراء و154.33 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 149.15 جنيه للشراء و154.33 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.79 جنيه للشراء، و154.28 جنيه للبيع.


يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.79 جنيه للشراء.

154.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.31 جنيه للشراء.

154.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.02 جنيه للشراء.

154.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

149.15 جنيه للشراء.

154.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.19 جنيه للشراء.

154.65 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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