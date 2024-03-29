شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الدولة أنفقت 580 مليار جنيه على الحماية الاجتماعية خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الحكومة أنفقت 580 مليار جنيه على الحماية الاجتماعية خلال عامين، أى منذ مارس 2022 وحتى الآن، آخرها حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وتشمل زيادة الأجور والمعاشات.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تعمل على استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصرى وتطوير رأس المال البشرى عبر زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بنسبة 30% وزيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024 - 2025 والتى تبدأ فى الأول من يوليو المقبل.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية تخصيص نحو تريليون جنيه - 1000 مليار - لمبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث والتى تستهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية المقدمة لنحو 60 مليون مواطن فى مختلف محافظات الجمهورية والريف المصرى، مشيرا إلى أهمية بناء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية لكافة شرائح المجتمع المصرى فى دعم المواطنين بتوفير مسكن ملائم ودعم الاستثمار لتحقيق الملايين من فرص العمل.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا عبر معاشات تكافل وكرامة والذى يشمل نحو 5.2 مليون أسرة، لافتا إلى أهمية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق وفورات مالية للموازنة العامة للدولة لدعم الحماية الاجتماعية والإنفاق على برامج التنمية المستدامة وامتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.