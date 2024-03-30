شكرا لقرائتكم خبر عن "مطاحن الإسكندرية" تعتزم تطوير مطحن الشركة لزيادة قدرته إلى 600 ألف طن يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، استخدام المبلغ المتبقي من متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام 2018 البالغ قيمته 10.6 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثالثة لتطوير وإعادة تأهيل مطحن الإسكندرية لزيادة قدرته من 500 إلى 600 ألف طن يوميًا.

وينتظر البدء في تنفيذ مشروع تطوير المطحن بعد العرض على أقرب جمعية عامة لاعتماد توجيه المبلغ لاستخدامه في تطوير المشروع، يأتي هذا بعد قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 21 فبراير بطلب موافاتها بموقف توجيه المبالغ المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال التي تمت خلال عام 2018.

في الوقت نفسه اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2024/2025 مستهدفة تحقيق إجمالي إيرادات نشاط بقيمة 305.6 مليون جنيه خلال السنة المالية من 1 يوليو عام 2024 مقابل 281.2 مليون جنيه خلال سنة المقارنة، وتحصل الشركة إيراداتها من مبيعات الإنتاج التام بقيمة 57.5 مليون جنيه مقابل 79 مليون جنيه، ومن الخدمات المباعة بقيمة 73.4 مليون جنيه مقارنة مع 49.8 مليون جنيه، ومن إيرادات تشغيل للغير بقيمة 174.7 مليون جنيه مقارنة مع 152.4 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 38.1 مليون جنيه خلال السنة المالية من 1 يوليو عام 2024 مقابل 29.4 مليون جنيه خلال سنة المقارنة، يخصم منها ضرائب مؤجلة بقيمة 576 ألف جنيه، وضرائب دخل بقيمة 7.5 مليون جنيه ليصل إجمالي صافي الربح إلى 30 مليون جنيه مقارنة مع 22 مليون جنيه خلال سنة المقارنة.