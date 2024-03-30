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وسائل إعلام: صندوق النقد يوافق على زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أفاد موقع "الشرق بلومبرج" بأن صندوق النقد الدولي وافق، الجمعة، على زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار، لتصل قيمته إلى حوالي 8 مليارات دولار، ما يسمح لمصر بسحب ما يعادل 820 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على الزيادة.

وأوضح البيان أن "الخطة تركز على تحرير منظومة الصرف الأجنبي في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد كبير في مجموعة السياسات، والحد من استثمارات الدولة، وإتاحة الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركاً للنمو".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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