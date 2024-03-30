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هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "السياحة" و"التعليم" و"المنسوجات"

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 8%، يليه قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.4%، 6.3%، على التوالي.

وهبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، ومواد البناء بنسبة 4.6%، 4.3%، 4.2%، على التوالي، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 4.1%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي.

فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.4%، 1.1%، 0.8%، على الترتيب.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 27559.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -رابع أسبوع في شهر مارس- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 6399.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 9079.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 33561.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 7170.73 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 79.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.258 تريليون جنيه إلى 1.193 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 5.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.5 مليار جنيه إلى 403.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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