شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تستقبل اليوم الممولين لمساعدتهم فى تقديم الإقرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مصلحة الضرائب المصرية، عمل جميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة الرابعة مساءً اليوم السبت، وذلك لاستقبال الممولين؛ لتقديم الدعم الفنى لهم ولمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى 2023.

يأتي هذا بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن سنة 2023 للأشخاص الطبيعيين في نهاية مارس 2023.



طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح، داعية جميع الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون .

كما طالبت الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات/ المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.