شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية الأكثر إسهاما بمتحصلات مصر من النقد الأجنبى بـ45 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2022/2023، عن المجموعات الدولية الأكثر إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023، حيث جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس تلك المجموعات.

وقدرت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مساهمات الدول العربية بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات خلال تلك الفترة، وكانت المملكة العربية السعودية في صدارة تلك الدول، حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15% من إجمالي متحصلات الدول العربية، يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي .

وإجمالا قالت النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي، إن إجمالي المتحصلات بلغت 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023، بينما كانت نحو 160.5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 24% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.

وفى المقابل كان إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي نحو 135 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، بينما كانت نحو 185.3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 27.1%، وعزت النشرة السنوية ذلك الانخفاض إلى تراجع المدفوعات على الحساب المالي "استثمارات الحافظة" لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.