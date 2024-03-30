شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع تغطية الاحتياطى الأجنبى لمصر 6.9 شهر من واردات 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صندوق النقد الدولى، إن معدل تغطية الاحتياطى الأجنبى لمصر بلغ 5.3 شهر من الواردات السلعية خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 7.3 شهر من الواردات السلعية لمصر خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024 متوقعا أن يسجل 6.9 شهر من الواردات السلعية لمصر فى العام المالى المقبل 2024 - 2025.

وتبلغ أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر 35.3 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2024.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.

وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.