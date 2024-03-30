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رئيس "الاحتياطي" الأمريكي يؤكد عدم التسرع في خفض الفائدة

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الاحتياطي" الأمريكي يؤكد عدم التسرع في خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، أن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة.
وقال جيروم، في تصريحات، "لسنا بحاجة لإجراء الخفض"، لافتًا إلى أن بيانات التضخم الجديدة الصادرة في وقت سابق "تتماشى إلى حد كبير مع توقعات المجلس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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