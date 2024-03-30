“المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان حتى 1 أبريل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الرسمي للفترة من 30 مارس 2024 إلى 1 أبريل 2024 عند مستوى 92.366 روبلا، بزيادة قدرها 10 كوبيكات عن قيمته في تداول اليوم السابق.

وتم تخفيض سعر صرف اليورو الرسمي، لنفس الفترة، بواقع 18 كوبيكا، ليصل إلى 99.5299 روبلا.

وكذلك تم تخفيض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليبلغ 12.671 روبلا.