شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2.5% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية،حيث سجل خام القياس العالمى برنت نحو 2.5% و2.5% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.

وصعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ فى آخر جلسات شهر مارس الخميس، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية فى العالم.

وعند التسوية الخميس، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.24% وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4%.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85% إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال مارس الجاري مكاسب بنسبة 7.15%.

وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تنفذ تخفيضات في إنتاج الخام لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومعظم الأسواق أغلقت الجمعة 29 مارس 2024 بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة، ومن المقرر استئناف التداولات يوم الاثنين المقبل 1 أبريل 2024.



