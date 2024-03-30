بعد تراجع الدولار.. بشرى سارة من شعبة قطع غيار السيارات

الشارقة - اميمة ياسر - أكد دسوقي سيد رئيس شعبة قطع الغيار بمصر، أن أسعار قطع غيار السيارات ستشهد تراجعًا واضحًا خلال الفترة القادمة نتيجة انهيار السوق الموازية "السوق السوداء" ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت.

وأضاف سيد في تصريحات لـ موقع "مصراوي"، أن أسعار قطع الغيار ستتراجع في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، ويرجع ذلك إلى أن هذه المدة هي ما تعرف بالدورة الاستيرادية.

وتابع سيد، أن أسعار قطع غيار السيارات ستتراجع نظرا لأن السوق المحلي يخضع لآلية العرض والطلب، ولا يستطيع أي تاجر بالسوق المصري من البيع بأكثر من الهامش الربحي الخاص به.

وأشار رئيس شعبة قطع الغيار، إلى أن جميع البضائع الخاصة بقطع غيار السيارات المتواجدة بالموانئ المصرية تم الافراج عنها، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيبدأ السوق المحلي في استعادة عافيته مرة أخرى والانطلاق بثبات من جديد.