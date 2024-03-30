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15 خدمة تقدمها السياحة والآثار خاصة بتراخيص المرشدين السياحيين.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

    * استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
    * تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
    * نقل منطقة تجديد الترخيص.
    * بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
    * شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
    * الالتحاق بدورة تدريبية.
    * إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
    * تصاريح الترجمة للأجانب.
    * إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.
    * استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
    * استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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