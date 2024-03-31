شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات استبدال عداد "الممارسة" بالكودى بعد قرار القابضة للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء التعامل مع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بنظام الممارسة و إلزامهم بتركيب عدادات الكهرباء كودية مسبوقة الدفع فى 30 يونيو المقبل ، يرصد الخليج 365 لقراءه طرق التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى مسبوق الدفع من خلال تسجيل البيانات الآتية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وهى كالتالى:

1- صورة العقار من الخارج.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.

3- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

4-سداد رسوم المقايسة

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، كشف أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى حددت شهر يونيو المقبل آخر موعد للتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من شركات توزيع الكهرباء الـ 9 بدأت تركيب عدادات كودية إجبارى لبعض المخالفين، وعلى رأسهم شركات جنوب القاهرة، والاسكندرية، وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العدادات الكودية المبانى المخالفة و سارقى التيار الكهربائي على الاستهلاكات بحد أقصى عام ، والاستعانة بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء للمرور على العدادات الكودية للتأكد من انتظام عملية الشحن وعدم التلاعب في العداد، لضمان الحفاظ على حق الدولة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.