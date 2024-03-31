شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «السعودي الألماني الصحية» تقفز إلى 180.2 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) صفي ربح في العام 2023، يقدر بنحو 180.18 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 139.7%، مقابل 75.18 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة الايرادات نتيجة زيادة عدد المرضى المنومين وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمجموعة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.