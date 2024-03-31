شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية شراء طاقة بـ 985 مليون ريال في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة وقعت المشروع يوم الخميس الماضي، لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط.
وأضافت أن قيمة العقد 985.13 مليون ريال، فيما يشمل: البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة وقعت المشروع يوم الخميس الماضي، لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط.
وأضافت أن قيمة العقد 985.13 مليون ريال، فيما يشمل: البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.