الاقتصاد

«أكوا باور» توقع اتفاقية شراء طاقة بـ 985 مليون ريال في أوزبكستان

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة وقعت المشروع يوم الخميس الماضي، لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط.
وأضافت أن قيمة العقد 985.13 مليون ريال، فيما يشمل: البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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