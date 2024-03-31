شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقية شراء طاقة بـ 985 مليون ريال في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة وقعت المشروع يوم الخميس الماضي، لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط.

وأضافت أن قيمة العقد 985.13 مليون ريال، فيما يشمل: البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.

وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.