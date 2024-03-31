شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أسواق العثيم» إلى 490.8 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 54.5% في 2023، مسجلة 490.77 مليون ريال، مقابل 1.079 مليار ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن المبيعات حققت نموا، بينما تحسن هامش الربح ونشاط التأجير التسويقي بالإضافة إلى أرباح استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في مصر بقيمة 4.1 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك جاء بالرغم من ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 25.7 مليون ريال وتراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 10.7 مليون ريال.

وأوضحت أن نتائج الربع الأول 2022 تتضمن حصة الشركة من أرباح شركة عبد الله العثيم للاستثمار والبالغة 9.3 مليون ريال وتوقف تسجيل الأرباح بعد قرار مجلس الإدارة ببيع هذا الاستثمار.

وتجدر الإشارة الى ان الشركة حققت خلال السنة الحالية أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض، مقارنة بأرباح رأسمالية غير متكررة خلال العام السابق قدرها 701.2 مليون ريال بعد الزكاة، وبدون هذه العمليات غير المتكررة فإن صافي الربح للعام الحالي ارتفع بنسبة 4.1%.