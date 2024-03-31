شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت تبوك» إلى 19.7 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت تبوك بنسبة 5.9% في 2023، مسجلة 19.74 مليون ريال، مقابل 20.97 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات.

وأضافت الشركة أن من ضمن أسباب تراجع صافي الربح في 2023، ارتفاع مخصص الزكاة.