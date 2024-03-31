الاقتصاد

انخفاض أرباح «أسمنت تبوك» إلى 19.7 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت تبوك» إلى 19.7 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت تبوك بنسبة 5.9% في 2023، مسجلة 19.74 مليون ريال، مقابل 20.97 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات.
وأضافت الشركة أن من ضمن أسباب تراجع صافي الربح في 2023، ارتفاع مخصص الزكاة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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