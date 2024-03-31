شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت تبوك» إلى 19.7 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت تبوك بنسبة 5.9% في 2023، مسجلة 19.74 مليون ريال، مقابل 20.97 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات.
وأضافت الشركة أن من ضمن أسباب تراجع صافي الربح في 2023، ارتفاع مخصص الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات.
وأضافت الشركة أن من ضمن أسباب تراجع صافي الربح في 2023، ارتفاع مخصص الزكاة.