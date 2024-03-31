شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لوبريف» توافق على توزيع 841 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.