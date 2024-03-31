شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لوبريف» توافق على توزيع 841 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومناقشتها.
وبحسب الشركة شملت نتائج الاجتماع: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳ م بعد مناقشته، والموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك بأتعاب قدرها (٩٥٠,٠٠٠) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الأولية (للربع الأول
والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي ٢٠٢٤م.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي (٨٤١,٢٧٥٢٥٠ ريال، وبواقع (٥) ريالات للسهم الواحد يمثل ( ٥٠%) من القيمة الاسمية للسهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤م.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (۲) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (۱۳) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم)، والموافقة على حذف المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).
ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(زيادة رأس المال)، والموافقة على تعديل المادة (۲۲) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس)، والموافقة على تعديل المادة (۲۳) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر).
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (۲۷) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات)، والموافقة على حذف المادة (۲۸) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(الجمعية التحولية)، والموافقة على حذف المادة (۲۹) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية التحولية).
وتضمنت النتائج: الموافقة على حذف المادة (۳۳) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات)، والموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت على الجمعيات)، والموافقة على تعديل المادة (۳۹) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(السنة المالية)، والموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
وتضمنت النتائج الموافقة على تعديل ضوابط المنافسة، والموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومناقشتها.
وبحسب الشركة شملت نتائج الاجتماع: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳ م بعد مناقشته، والموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك بأتعاب قدرها (٩٥٠,٠٠٠) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الأولية (للربع الأول
والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي ٢٠٢٤م.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي (٨٤١,٢٧٥٢٥٠ ريال، وبواقع (٥) ريالات للسهم الواحد يمثل ( ٥٠%) من القيمة الاسمية للسهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤م.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (۲) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (۱۳) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم)، والموافقة على حذف المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).
ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(زيادة رأس المال)، والموافقة على تعديل المادة (۲۲) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس)، والموافقة على تعديل المادة (۲۳) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر).
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (۲۷) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات)، والموافقة على حذف المادة (۲۸) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(الجمعية التحولية)، والموافقة على حذف المادة (۲۹) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية التحولية).
وتضمنت النتائج: الموافقة على حذف المادة (۳۳) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات)، والموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت على الجمعيات)، والموافقة على تعديل المادة (۳۹) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(السنة المالية)، والموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
وتضمنت النتائج الموافقة على تعديل ضوابط المنافسة، والموافقة على تعديل سياسة المكافآت.