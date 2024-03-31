شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 201.8 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية بنسبة 13.4% في 2023، مسجلة 201.81 مليون ريال، مقابل 233.01 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض هامش الربحية من قطاع النخالة الحيوانية، إضافة إلى مصاريف الاكتتاب بمبلغ 7.2 مليون ريال.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 12.5 مليون ريال بسبب ارتفاع معدلات السايبور وارتفاع تكلفة الزكاة بمبلغ 2.3 مليون ريال.