شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة فتيحي» تتحول إلى الربحية بـ 5.2 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت مجموعة فتيحي القابضة إلى الربحية في 2023، مسجلة 5.207 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 31.865 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق ربح خلال العام المالي 2023م مقارنة بتحقيق خسارة خلال العام السابق بشكل رئيسي إلى: تحقيق ربح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة خلال عام 2023م بمبلغ 7.4 مليون ريال، مقارنة بتحقيق خسارة بمبلغ 39.4 مليون ريال خلال العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع ربح المبيعات حيث بلغ 20.8 مليون ريال خلال عام 2023م، مقارنة بمبلغ 19.4 مليون ريال خلال العام السابق، هذا على الرغم من انخفاض المبيعات عن العام السابق، ويرجع ذلك لاختلاف المزيج البيعي.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل: تسجيل أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.2 مليون ريال خلال عام 2023م مقارنة بعدم تسجيل أية أرباح خلال العام السابق.

وأفادت بأن الأسباب تضمنت: انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 17.6% خلال عام 2023م، حيث بلغ 2.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3.4 مليون ريال خلال العام السابق.

وأوضحت أن ذلك جاء على الرغم من: ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 13.1% حيث بلغت خلال عام 2023م مبلغ 26.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 23.7 مليون ريال خلال العام السابق.

ونوهت بانخفاض توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 58.2%، حيث بلغت 6.4 مليون ريال خلال عام 2023م، مقارنة بمبلغ 15.3 مليون ريال خلال العام السابق.