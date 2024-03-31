شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «عبداللطيف للاستثمار الصناعي» إلى 74.8 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي بنسبة 29.2% في 2023، مسجلة صافي خسارة قدرها 74.79 مليون ريال، مقابل خسائر بـ57.87 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعود أسباب تحقق مجمل خسارة وزيادة في الخسائر التشغيلية وصافي الخسارة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض الكبير في المبيعات مع زيادة تكلفة المبيعات منسوبة للمبيعات بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية والارتفاع في تكلفة التمويل.

وبحسب الشركة، تعود أسباب في تحقق خسارة في الدخل الشامل إلى تحقق خسائر في إعادة تقييم الأراضي وتقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.