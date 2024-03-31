شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» تتحول للخسارة بـ 126.16 ألف ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة دار المركبة لتأجير السيارات صافي خسارة في 2023 بنحو 126.160 ألف ريال، مقابل أرباحا بقيمة 4.463 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود تحقيق الخسارة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتي تضمنت مصروفات الاكتتاب والإدراج وارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً للتوسع في أعمال وأنشطة الشركة.

وبحسب الشركة، يعود سبب الإرتفاع في الإيرادات للعام الحالي 2023 بنسبة 18.2% مقارنة بالعام السابق 2022 بشكل رئيسي إلى التوسع في الأسطول مع تحسن نسبة التشغيل بزيادة إيرادات تأجير السيارات من الجهات الحكومية والمنشآت التابعة لها.