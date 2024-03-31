شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «القمم» 35.6% إلى 18.88 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، بنسبة 35.6% في 2023، مسجلة 18.884 مليون ريال، مقابل 13.922 مليون ريال في 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الزيادة في الإيرادات أدت إلى تحسين صافي ربح الشركة ويعكس ذلك الأداء القوي للشركة خلال هذا العام.

وأضافت أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 84.16% لتصل إلى 51,884,775 ريال خلال هذا العام مقارنة بـ 28,173,245 ريال في العام السابق.

ونوهت بارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 38.98% لتصل إلى 21,249,233 ريال خلال هذا العام، مقارنة بـ 15,288,927 ريال في العام السابق.