الاقتصاد

ارتفاع أرباح «القمم» 35.6% إلى 18.88 مليون ريال في 2023

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «القمم» 35.6% إلى 18.88 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، بنسبة 35.6% في 2023، مسجلة 18.884 مليون ريال، مقابل 13.922 مليون ريال في 2022.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الزيادة في الإيرادات أدت إلى تحسين صافي ربح الشركة ويعكس ذلك الأداء القوي للشركة خلال هذا العام.
وأضافت أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 84.16% لتصل إلى 51,884,775 ريال خلال هذا العام مقارنة بـ 28,173,245 ريال في العام السابق.
ونوهت بارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 38.98% لتصل إلى 21,249,233 ريال خلال هذا العام، مقارنة بـ 15,288,927 ريال في العام السابق.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا