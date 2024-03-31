الاقتصاد

انخفاض أرباح «العرض المتقن» إلى 129.29 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) بنسبة 1.6% في 2023، مسجلة 129.293 مليون ريال، مقابل 131.455 مليون ريال في 2022.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتيجة التأخر في تحصيل الذمم المدينة لبعض المشاريع عما هو مجدول عليه أدى إلى ارتفاع نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات من %2.7 في العام 2022 الى %3.3العام 2023.

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ونوهت بارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للعام 2023م إلى 12.5 مليون ريال مقابل 4.4 مليون ريال في العام 2022م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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