“منشآت” يقدّم برنامجي استشارات وإرشاد في 14 قطاع عمل بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة خلال الفترة من 31 مارس وحتى 4 إبريل المقبل، برنامجين لتقديم خدمات الاستشارات الإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمنطقة، لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويشمل برنامج الاستشارات مجالات العمليات التشغيل، والابتكار، والاستشارات القانونية، ودراسة الجدوى، والمبيعات والتسويق، والتخطيط والإستراتيجية، والإقراض والتمويل، فيما يشمل برنامج الإرشاد مجالات خدمات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرّعات حاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وتقنية المعلومات.

ودعا المركز، المهتمين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني: monshaat.gov.sa للتسجيل والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.