شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تفاؤلية لسوق الأسهم الأمريكية قبل انطلاق تداولات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت صحيفة إنفيستورز بيزنس دايلي افتتاح العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع غداً الاثنين على ارتفاع، وذلك في ظل تقديرات تفاؤلية متزايدة لسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

توقعات أولية

خلال الأيام الماضية، حظي سوق الأسهم بأسبوع قوي تم اختصاره بسبب العطلة في وقت تراجعت فيه أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل "إنفيديا" إلى حد ما على الرغم من أنها ظلت بشكل عام فوق مستوى الدعم.

وحققت الأسهم الصغيرة مكاسب قوية حيث سجل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياتهما بينما انخفض مؤشر ناسداك مع تراجع العديد من عمالقة التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه يتراجع الاكتتاب العام الأولي لرقاقة الذكاء الاصطناعي من "أستيرا لابس" عن أعلى مستوى قياسي سجلته يوم الثلاثاء الماضي.

قد يؤدي الإيقاف المؤقت المستمر لأسهم إنفيديا وعمليات تشغيل الذكاء الاصطناعي إلى السماح لسهم أستيرا لابس بتشكيل قاعدة طرح عام أولي قصيرة.

شركات صناعة السيارات الكهربائية

وفي الوقت نفسه من المقرر أن تعلن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية عن تسليمات شهر مارس والربع الأول في وقت مبكر من يوم الاثنين في 1 أبريل.

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ومن المفترض أن تعلن شركة "بي واي دي" العملاقة للسيارات الكهربائية عن انتعاش كبير في شهر مارس. ومن المرجح أن تعلن "تسلا" عن تسليمات الربع الأول يوم الثلاثاء في ظل توقعات منخفضة بالنسبة للشركة.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر يناير وهو أقل بقليل من التوقعات بارتفاع بنسبة 0.4٪. وتم تعديل مكاسب نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير إلى ارتفاع بنسبة 0.4٪. ووصل معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.5% مقارنة بالعام السابق وهو ما يتماشى مع نسبة يناير البالغة 2.4%.

توقعات أسعار الفائدة الأميركية

أثبت التضخم أنه راسخ أكثر من المتوقع في الأشهر الأخيرة، مما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل رغبة في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي من شأنه أن يبقي على خفض سعر الفائدة الفيدرالي لشهر يونيو. وكانت احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو حوالي 64٪ يوم الخميس.

المستثمرين يترقبون جرس الافتتاح

في هذا السياق لن يحصل المستثمرون على فرصة للتحرك حتى يتم افتتاح عقود مؤشر داو جونز الآجلة مساء يوم الأحد مع اقتراب موعد الاختبار الحقيقي يوم الاثنين.

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وسيتم افتتاح التداول على العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.

ولم يكن هناك تداولات في الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة كما تم إغلاق الأسواق الأوروبية وأسواق هونج كونج يوم الجمعة وستظل مغلقة في عيد الفصح.

أداء سوق الأسهم على أساس ربع سنوي

شهد ارتفاع سوق الأسهم مكاسب أسبوعية متواضعة إلى قوية. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 5.6% وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10.2% وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 9.1%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.19% خلال الأسبوع الماضي لينخفض إلى ما دون خط 200 يوم.

عمالقة التكنولوجيا

انخفض سهم شركة "إنفيديا" بنسبة 4.2% ليصل إلى 903.56، منهيًا بذلك سلسلة انتصارات بلغت 92% استمرت 11 أسبوعًا. فيما شهد سهم “مايكروسوفت" سلسلة خسائر لخمس جلسات، لكن الخسائر كانت ضئيلة وحجم التداول متواضع. و انجرفت الأسهم إلى ما دون نقطة الشراء البالغة 420.82 م لكنها تظل فوق خط الـ 21 يومًا ما يعني إمكانية للارتداد والارتفاع مجددا. وتراجع سهم "ميتا" بنسبة 4.7% ليصل إلى 485.58 الأسبوع الماضي، ولكن بحجم تداول ضعيف وسيكون هذا أول اختبار حقيقي لخط 10 أسابيع لعام 2024. وسيوفر الارتداد من هذا المستوى فرصة شراء.

وارتفع سهم "تسلا" بنسبة 2.9% الأسبوع الماضي إلى 175.70 خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه واجه مقاومة عند خط 10 أسابيع. وعلى المدى القصير يواصل المحللون خفض أرباح تسلا وتقديرات التسليم لأرباح الأسهم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب على السيارات الكهربائية بشكل عام.

أما في الصين فتستمر المنافسة في الاحتدام مع دخول شركة "شاومي" لصناعة الهواتف الذكية بشكل كبير إلى سوق السيارات الكهربائية. وفي هذا السياق، يرى محللون إمكانية في ارتفاع سوق الأسهم خلال هذا الأسبوع وما بعده.