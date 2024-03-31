شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 1.3% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 172 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.3%، عند 12401 نقطة، وبتداولات بلغت 5.910 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 339.623 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.968 تريليون ريال.انخفضت أسهم 172 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 50، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، والتصنيع، والإنماء ريت للتجزئة، والمتقدمة، وأنابيب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الزامل للصناعة، والأبحاث والإعلام، والسعودي الألماني الصحية، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 2.2%، عند 26030 نقطة، وبتداولات بلغت 81.346 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.600 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.641 مليار ريال.وارتفعت أسهم 23 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 42، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.