شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث محورية تؤثر على أسعار الذهب العالمية في الأسبوع الحالي والان نبدء بالتفاصيل



عوامل مؤثرة على سعر الذهب

في ضوء قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فمن المتوقع أن يصل إلى 48.5 يوم الاثنين في ظل تحليل يقول أن أي انحراف قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وحول فرص العمل فقد يؤثر الارتفاع أو النقصان الكبير على الدولار الأمريكي مما يؤثر عكسيًا على الذهب.

كذلك قد يكون لاجتماعات أوبك الأربعاء تأثير غير مباشر على الذهب لأنها تؤثر على معنويات سوق السلع الأساسية بشكل عام والرغبة في المخاطرة.

أما تقرير التوظيف الأمريكي من غير احتساب القطاع الزراعي فمن المتوقع أن يصل إلى 149 ألف يوم الأربعاء، ويمكن أن يسبب تقلبات في أسعار الذهب حيث تؤثر صحة سوق العمل على التوقعات الاقتصادية.

أسعار الذهب عالمياً

وصلت أسعار الذهب العالمية لرقم صعودي جديد عند 2233 دولارًا أمريكيًا للأونصة بسبب إغلاق السوق بمناسبة عطلة الجمعة الكبيرة، وفق ما ذكر موقع ترايدنيج فيو.

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وارتفعت أسعار الذهب العالمية قليلاً مع انتظار السوق لمزيد من الدلائل حول موعد تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعدت أسعار الذهب بشكل غير متوقع يوم الأربعاء الماضي حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى ملاذ آمن وسط مخاوف اقتصادية متزايدة واحتمال تخفيض اسعار الفائدة.

و تم إدراج سعر الذهب العالمي في بورصة كيتكو بسعر 2,233 دولار أمريكي للأونصة بينما أنهت العقود الآجلة للذهب الأسبوع الماضي عند 2,254.8 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

توقعات أسعار الذهب على المدى القصير

قفز سعر الذهب فوق المتوسطين المتحركين 34 يومًا و 89 يومًا مما يشير إلى احتمالية المزيد من الارتفاع. وحالياً، يتحرك الذهب بالقرب من مستوى المقاومة عند 2040-2050 مع دعم فوري عند 2200-2185.

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وبحسب محللين سيؤدي الاختراق فوق مستوى المقاومة 2050 دولارًا إلى فتح الباب أمام المعدن الثمين للارتفاع إلى مستويات أعلى. كما حقق الذهب عودة هادئة حيث نما بشكل مطرد مدفوعا بارتفاع

استثمارات الذهب في الصين

يأتي ذلك فيما قامت ستة بنوك صينية على الأقل برفع عتبات الاستثمار لحسابات توفير الذهب في محاولة لتحذير المستثمرين الأفراد من المخاطر المحتملة وسط ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واعتبارًا من يوم الجمعة، قام البنك الزراعي الصيني بزيادة الحد الأدنى للاستثمار إلى 550 يوانًا (76 دولارًا) من 500 يوان لأحد منتجات ودائع الذهب. ويأتي التعديل بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيام البنك برفع حد الاكتتاب آخر مرة في أوائل يناير. الدمام - شريف احمد - يحمل الأسبوع الحالي العديد من الأحداث المحورية التي قد تؤثر على مسار أسعار الذهب فمن المرجح أن تؤدي قائمة البيانات الاقتصادية وإشعارات البنوك المركزية إلى إثارة التقلبات في الأسواق، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ليدرز.في ضوء قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فمن المتوقع أن يصل إلى 48.5 يوم الاثنين في ظل تحليل يقول أن أي انحراف قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن.وحول فرص العمل فقد يؤثر الارتفاع أو النقصان الكبير على الدولار الأمريكي مما يؤثر عكسيًا على الذهب.كذلك قد يكون لاجتماعات أوبك الأربعاء تأثير غير مباشر على الذهب لأنها تؤثر على معنويات سوق السلع الأساسية بشكل عام والرغبة في المخاطرة.أما تقرير التوظيف الأمريكي من غير احتساب القطاع الزراعي فمن المتوقع أن يصل إلى 149 ألف يوم الأربعاء، ويمكن أن يسبب تقلبات في أسعار الذهب حيث تؤثر صحة سوق العمل على التوقعات الاقتصادية.وصلت أسعار الذهب العالمية لرقم صعودي جديد عند 2233 دولارًا أمريكيًا للأونصة بسبب إغلاق السوق بمناسبة عطلة الجمعة الكبيرة، وفق ما ذكر موقع ترايدنيج فيو.اقرأ أيضاً: هيمنة الصين المتزايدة على قطاع الطاقة الخضراء تثير قلق أمريكاوارتفعت أسعار الذهب العالمية قليلاً مع انتظار السوق لمزيد من الدلائل حول موعد تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وصعدت أسعار الذهب بشكل غير متوقع يوم الأربعاء الماضي حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى ملاذ آمن وسط مخاوف اقتصادية متزايدة واحتمال تخفيض اسعار الفائدة.و تم إدراج سعر الذهب العالمي في بورصة كيتكو بسعر 2,233 دولار أمريكي للأونصة بينما أنهت العقود الآجلة للذهب الأسبوع الماضي عند 2,254.8 دولارًا أمريكيًا للأونصة.قفز سعر الذهب فوق المتوسطين المتحركين 34 يومًا و 89 يومًا مما يشير إلى احتمالية المزيد من الارتفاع. وحالياً، يتحرك الذهب بالقرب من مستوى المقاومة عند 2040-2050 مع دعم فوري عند 2200-2185.اقرأ أيضاً:وبحسب محللين سيؤدي الاختراق فوق مستوى المقاومة 2050 دولارًا إلى فتح الباب أمام المعدن الثمين للارتفاع إلى مستويات أعلى. كما حقق الذهب عودة هادئة حيث نما بشكل مطرد مدفوعا بارتفاع البيتكوين وغيرها من الأصول الأخرى. ونما الذهب بنسبة 15% طوال عام 2023.يأتي ذلك فيما قامت ستة بنوك صينية على الأقل برفع عتبات الاستثمار لحسابات توفير الذهب في محاولة لتحذير المستثمرين الأفراد من المخاطر المحتملة وسط ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.واعتبارًا من يوم الجمعة، قام البنك الزراعي الصيني بزيادة الحد الأدنى للاستثمار إلى 550 يوانًا (76 دولارًا) من 500 يوان لأحد منتجات ودائع الذهب. ويأتي التعديل بعد أقل من ثلاثة أشهر من قيام البنك برفع حد الاكتتاب آخر مرة في أوائل يناير.