شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مشاركة المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من من 01 يوليو 2023م حتى 31 ديسمبر 2023 م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس بتاريخ 18/04/2024م الموافق 09/10/1445ه (نهاية يوم التداول بتاريخ 16/04/2024م الموافق 07/10/1445ه).

وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88 مليون، في حين تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.10 ريال.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.12%، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-06-18 الموافق 2023-12-31.

ونوهت بأن دفع التوزيعات ستكون خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.