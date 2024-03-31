شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «إعمار المدينة الاقتصادية» إلى 253 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 78.1% في 2023، مسجلة صافي خسارة قدره 253 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 1.157 مليار ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سجلت مجموعة إعمار المدينة الاقتصادية إجمالي ربح قدره 432 مليون ريال خلال العام 2023 مقارنة بإجمالي خسارة بلغت (232) مليون ريال خلال العام السابق، والذي يمثل زيادة في اجمالي الربح بمقدار 664 مليون ريال (أي بنسبة 286%).

ويعود الاختلاف بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي ربح المشاريع بمقدار 605 مليون ريال، من إجمالي خسارة 8 ملايين ريال في العام السابق إلى إجمالي ربح قدره 597 مليون ريال خلال عام 2023.

وبحسب الشركة، ويعود سبب هذه الزيادة نتيجة لبيع عدد من الأراضي الصناعية والتجارية بالإضافة إلى العقارات السكنية مما ساهم في ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 302 مليون ريال.

علاوة على ذلك، تم الاعتراف بإيرادات تطوير نتيجة التقدم في انجاز تطوير المشاريع القائمة إضافة إلى إعادة التقييم الدوري المنتظم لتقديرات تكاليف دورة حياة المشاريع بمبلغ 295 مليون ريال.

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية للعام الحالي 322 مليون ريال مقارنة بمبلغ 464 مليون ريال خلال العام السابق. مما نتج عنه انخفاض في صافي المصروفات الإدارية والعمومية قدره 142 مليون ريال.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في مخصصات القضايا القانونية وانخفاض تكاليف الموظفين، إلا أنه جزء من ذلك الوفر تأثر سلباً جراء الارتفاع في الأتعاب المهنية خلال العام.

ويوجد انخفاض في الخسائر بمقدار 44 مليون ريال بسبب انخفاض متطلبات التخصيص بموجب نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة نتيجة للتحسن في التحصيل.

وتعود الزيادة في المصروفات التمويلية بمقدار 194 مليون ريال بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الفائدة بين البنوك بالإضافة إلى زيادة طفيفة في حجم القروض مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع الدخل التشغيلي الآخر بمقدار 169 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكسب من بيع عقارات استثمارية بقيمة 70 مليون ريال، علاوة على ذلك، تلقت المجموعة مبلغ 37.5 مليون ريال إلى صندوق الوقف التعليمي المتعلق بشركة تابعة، كما تم خلال العام عكس مخصصات لم يعد لها حاجة بمبلغ 44 مليون ريال، وتحقق مبالغ قدرها 13 مليون ريال نتيجة إلغاء عقود بيع عقارات وفق شروط التعاقد.