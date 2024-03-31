الاقتصاد

ارتفاع خسائر «صدق» 92% إلى 74.44 مليون ريال في 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة للتنمية الصناعية (صدق) بنسبة 92% في 2023، مسجلة صافي خسارة قدره 74.44 مليون ريال، مقابل 38.77 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع مصاريف التشغيل نتيجة تسجيل هبوط في قيمة الشهرة والآلات والمعدات.
ويعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات شركة تابعة خارج المملكة نتيجة فروقات الترجمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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