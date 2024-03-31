شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «صدق» 92% إلى 74.44 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بنسبة 92% في 2023، مسجلة صافي خسارة قدره 74.44 مليون ريال، مقابل 38.77 مليون ريال في 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع مصاريف التشغيل نتيجة تسجيل هبوط في قيمة الشهرة والآلات والمعدات.
ويعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات شركة تابعة خارج المملكة نتيجة فروقات الترجمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع مصاريف التشغيل نتيجة تسجيل هبوط في قيمة الشهرة والآلات والمعدات.
ويعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات شركة تابعة خارج المملكة نتيجة فروقات الترجمة.