مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12401 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة , اليوم , منخفضاً 164.33 نقطة ليقفل عند مستوى 12401.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 330 مليون سهم – ، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والتصنيع، والإنماء ريت للتجزئة، والمتقدمة، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الزامل للصناعة، والأبحاث والإعلام، والسعودي الألماني الصحية، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، والمطاحن الحديثة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الحديثة، والراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، والمتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 592.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم تقاسمتها 2966 صفقة.