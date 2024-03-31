شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد منتجي الدواجن يعلن مبادرة لخفض الأسعار من 10 إلى 15% في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلي 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلي 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان له ، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.



وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق هذا الأسبوع تراجع بحوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع علي مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلي 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل بعد أن وصل إلي 105 جنيها.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 101 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.