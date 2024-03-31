شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء "التجارة" و"العقارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، أعقبه قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، 4.4%، 4.1%، 4%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، 3.5%، 3.3%، 3.1%، 3%، على التوالي.

وهبط قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، 2.7%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، فيما ارتفع قطاعا التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.6%، 0.1%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 479 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.59%، والعرب على 7.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.5% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.4 مليون جنيه، 226.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 90.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.7 مليون جنيه، 75.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 32830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8767 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 7212 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.