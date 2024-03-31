شكرا لقرائتكم خبر عن 857 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مارس الماضى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.2%، والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 857.2 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 1.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، خلال جلسات شهر مارس، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.5% ليغلق عند مستوى 6174.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 14.37% ليغلق عند مستوى 8767.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 9.38% ليغلق عند مستوى 32830.60 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 7212.45 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 187.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.4%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 387.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.3%.