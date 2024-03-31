شكرا لقرائتكم خبر عن 6.9 مليار ريال القروض السكنية للأفراد من البنوك في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الفلل تستحوذ على 65%

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بلغ في شهر فبراير الماضي نحو 6.941 مليار ريال، منخفضا بنسبة 2.8%، مقابل 7.138 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) أن التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف انخفض على أساس شهري بنسبة 7.9%، مقابل 7.539 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي.استحوذت الفلل على 65.2% من التمويل العقاري المقدم للأفراد في شهر فبراير الماضي، مسجلة 4.529 مليار ريال، مقابل 4.964 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، و5.132 مليار ريال في شهر يناير الماضي.ووفقا للنشرة فإن الشقق استحوذت على 28.5% من إجمالي التمويل العقاري المقدم للأفراد في فبراير 2024، مسجلة 1.980 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، و0.7% على أساس شهري.واستحوذت الأراضي على 6.2% من التمويل العقاري المقدم للأفراد في شهر فبراير الماضي، مسجلة 433 مليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 23.4%، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.5%.وبحسب النشرة فإن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد بلغ في شهر فبراير الماضي 9504 عقود، مقارنة بـ 10505 عقود في شهر يناير 2024، و9574 عقدا في شهر فبراير من العام الماضي.