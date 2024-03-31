شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص إلى 2.49 تريليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 10.7% على أساس سنوي، مسجلة 2.492 تريليون ريال، مقابل 2.251 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1%، مقابل 2.465 تريليون ريال في شهر يناير من العام الحالي.

ووفقا للنشرة يشمل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، كمبيالات مخصومة وقروض وسلف وسحوبات على المشكوف. القروض والسلف والسحوبات بلغت قيمة القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر فبراير الماضي، نحو 2.473 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.235 تريليون في الشهر ذاته من 2023، و2.446 تريليون ريال في شهر يناير الماضي.

وبحسب النشرة فإن قيمة الكمبيالات المخصومة بلغت في شهر فبراير الماضي نحو 18.898 مليار ريال، مرتفعة عن 15.459 مليار ريال في الشهر المماثل من 2023، و18.795 مليار ريال في شهر يناير 2024.

وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة خلال شهر فبراير 2024 نحو 86.170 مليار ريال، مقارنة بـ70.093 مليار ريال في الشهر نفسه من 2023، و86.170 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي. مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وأظهرت النشرة أن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغ في شهر فبراير الماضي نحو 2.578 تريليون ريال، مرتفعا على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.321 تريليون ريال في فبراير 2023، و2.548 تريليون ريال في شهر يناير الماضي.